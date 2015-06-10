У Путина призывают россиян "подольше пожить под санкциями"

Глава администрации Кремля Сергей Иванов, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы, сказал, что отмена санкций будет «ударом в спину» отечественным аграриям. Нужно, по его мнению, еще пожить под санкциями, передает в среду, 10 июня, корреспондент Дождя.

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Для аграриев, сказал Иванов, «лучше бы нам подольше пожить в режиме санкций - антисанкций».

«Что касается наших контрсанкций и можем ли мы их отменить: я 15 лет проработал в МИДе, поэтому скажу дипломатично: сильно в этом сомневаюсь, это крайне маловероятно», — рассказал Иванов на конгрессе.

Санкции, добавил глава кремлевской администрации, имеют как плюсы, так и минусы.

Ранее министр финансов США Джейкоб Лью, который встретился в Вашингтоне с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, сказал, что страны G7 готовы ввести дополнительные санкции в отношении России.

Канцлер Германии Ангела Меркель также говорила, что страны G7 усилят санкции в отношении России, если произойдет эскалация конфликта на востоке Украины.