В Раде заявили, что принятие Закона №2010-д способствует "деклюевизации" экономики и развитию энергетики

44%-снижение направлено на солнечные электростанции мощностью свыше 10 МВт, которые связывают с подконтрольной Клюевым компанией Актив Солар.

Об этом было сказано на заседании Верховной Рады при обсуждении и принятии в целом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№ 2010-д).

«С точки зрения генерации, «ветер» у нас имеет львиную долю. Но, если мы посмотрим по расчетам, то «солнце» забирает со всей возобновляемой энергетики почти 60 процентов платежей, - сказал, заместитель главы Комитета ВРУ, по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский. - Если мы посмотрим структуру «солнца» и посмотрим большие солнечные станции (более 10 мегаватт), то их доля в платежах будет составлять по 2013 и 2014 годы примерно 90 или 80 процентов всей солнечной энергетики. Это неправильно, и эта норма в законе корректируется. Мы существенно уменьшаем тарифы на солнечную энергию. Также этим законопроектом предусматриваются еще ряд норм, которые дают возможность возобновляемой энергетике интенсивно развиваться в Украине, потому что это - основной тренд, который сегодня есть в глобальном энергетическом рынке».

А.Домбровского поддержали несколько депутатов, которые назвали эффект нового Закона «деклюевизацией» и «деолигархизацией» экономики Украины.

«Каждый день господин Клюев через свои солнечные электростанции получает 8 млн грн. Данный законопроект - это очередной шаг к «деклюевизации» экономики Украины», - заявил депутат Лев Подлисецкий (фракция «Самопомощь»). Коллегу также подержал представитель Радикальной партии, Юрий Чижмарь: «законопроект 2010-д позволяет подойти к деолигархизации украинской экономики», - считает он.

Напомним, что электростанции братьев Клюевых на сегодня составляют свыше 70% мощности всех СЭС, расположенных на материковой части территории Украины. Все они – крупные электростанции, установленная мощность которых превышает 10 МВт, с момента введения «зеленого» тарифа продавали произведенную электроэнергию по 46,5 евроцентов/кВт·час. За 2014 год электростанции Клюевых заработали 2,6 млрд. грн. По тарифу, откорректированному согласно с актуальным курсом евро, в наиболее солнечные месяцы текущего года компании заработок солнечных электростанций может составить по 500-600 млн грн. По расчетам специалистов, реальная экономия от внедрения положений законопроекта № 2010-д до конца текущего года может составить до 1,5 млрд грн.