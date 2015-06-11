В Украине нужно заменить 100 тысяч километров водопроводных и канализационных труб - Минрегион

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на директора департамента жизнеобеспечения и жилищной политики Сергея Кушнира.

Отмечается, что более 260 населенных пунктов получают питьевую воду с отклонением отдельных физико-химических показателей.

«Сегодня требует замены 38% или 69 тыс. км водопроводных сетей и 37% или 19 тыс. км канализационных. Для доведения качества воды до нормативных требований в частичной или полной реконструкции нуждаются почти 100% водопроводных и канализационных очистных сооружений», - цитирует Кушнира пресс-служба Минрегиона. Отмечается, что в немедленной замене нуждается 29% насосных агрегатов водопроводных станций и 35% - канализационных насосных станций.

Он добавил, что канализацией обеспечены 96,7% городов, 57,2% поселков городского типа и 2,4% сел.

Кушнир сообщил, что на сегодняшний день Минрегион выступает координатором ряда проектов, которые реализуются при поддержке международных финансовых организаций. Так, в рамках сотрудничества со Всемирным банком реализуется проект развития городской инфраструктуры общей стоимостью 2,4 млн долл., рассчитанный на 2014-2020 годы. Инвестиции по этому проекту направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а также на реализацию пилотного проекта по обращению с твердыми отходами.

Читайте также"Киевводоканал" обвинил в загрязнении воды в Бортничах подрядчика строительства систем водоснабжения

Продолжается сотрудничество с Европейским инвестиционным банком по реализации проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве», в рамках которого предусмотрена замена 19 тыс. водопроводных сетей, обновление 18 насосных станций, реконструкция канализационно-очистительных сооружений, а также строительство 2 новых отстойников. Стоимость данной программы оценена в 31 млн евро.

Также, по его словам, в планах Минрегиона привлечение кредитных средств германского банка KFW в размере 17 млн евро для реализации проекта муниципального водного хозяйства.

Кушнир также добавил, что Минрегион уже разработал ряд законопроектов, принятие которых будет способствовать решению актуальных вопросов работы отрасли.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, на конец 2014 года в Украине в аварийном и ветхом состоянии находились 49,1 тыс. км водопроводных сетей.