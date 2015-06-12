Яценюк поручил решить социально-экономические проблемы Донбасса

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в пятницу обязал министра Кабинета министров Анну Онищенко подготовить поручение о решении социально-экономических проблем Донецкой и Луганской областей, включая инфраструктурные и медицинские.

«Министр Кабинета министров, пожалуйста, обобщите информацию министра охраны здоровья, министра социальной политики и министра инфраструктуры и подготовьте мое поручение о решении социально-экономических проблем жителей Луганской и Донецкой областей», - сказал он.

По словам премьера, в работу правительства должен быть активно включен новый глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

«Отдельно нужно выйти на нового главу областной администрации, я с ним пообщаюсь, какие у него проблемы. Сандро (Квиташвили, министр охраны здоровья - УНИАН), сообщите министрам социальной политики и инфраструктуры выяснить, чем мы можем помочь в ближайшее время», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 11 июня назначил Павла Жебривского председателем областной государственной администрации.

До назначения председателем Донецкой ОГА Жебривский с 19 января 2015 года занимал должность начальника управления ГПУ по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение.