Киевская область инициирует изменение правил размещения внешней рекламы вне границ населенных пунктов

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе.

«Только бюджет Киевской области ежегодно недополучает в виде налогов от данного вида деятельности около 25-30 млн гривен. И эти деньги могут быть направлены, к примеру, на улучшение инфраструктуры области. Так же, как мы, теряют доход другие области: вне населенных пунктов такая история наблюдается во всех регионах. Хотя в населенных пунктах вопрос платы за установку внешней рекламы давно урегулирован. Например, Киев получает ежегодно около 100 млн гривен», - сказал он.

Парцхаладзе сообщил, что разработан проект документа, который упорядочит выдачу разрешений на такую рекламу вне границ населенных пунктов не только в одной отдельно взятой области, но в целом по стране.

Так, юристы Киевской областной государственной администрации разработали проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в Типовые правила размещения внешней рекламы вне границ населенных пунктов» и подали его на рассмотрение правительства.

Разработанный документ предполагает:

- внесение законодательных изменений, которые сделают невозможной бесплатную выдачу разрешений на размещение рекламы вне границ населенных пунктов;

- создание рабочего органа по выдаче таких разрешений и определение его полномочий;

- детальное прописывание порядка и размеров оплаты за временное пользование землей, которая находится в государственной собственности, для размещения рекламных плоскостей.

В настоящее время Типовые правила размещения внешней рекламы вне границ населенных пунктов в ряде положений не отвечают последним редакциям законов Украины «О рекламе» и «О разрешительной системе в хозяйственной деятельности». В разрешениях на такую рекламу не прописываются детально условия: местоположение, занимаемая площадь и ряд прочих нюансов. Кроме того, не взымается плата за размещение внешней рекламы вне границ населенных пунктов, то есть владельцы рекламных носителей устанавливают их совершенно бесплатно, вследствие чего бюджеты областей теряют весьма ощутимые средства.