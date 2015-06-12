Еврокомиссар в письме российскому министру: отсрочка ЗСТ с Украиной исключена

Об этом говорится в письме еврокомисскара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, пишет «Европейская правда».

На заседаниях трехсторонней группы Украина-ЕС Россия 4-5 июня представители правительства РФ выдвинули новые требования относительно начала действия ЗСТ.

20 апреля Улюкаев отчитался о ходе трехсторонних переговоров Владимиру Путину, озвучив шесть требований РФ, ни одно из которых нельзя назвать новым.

Источники «ЕвроПравды» свидетельствуют – речь идет о дополнительных требованиях в энергетической сфере, которые во время публичной части разговора Улюкаева с Путиным не упоминались. Причем эти требования выходят далеко за рамки Соглашения об ассоциации.

"Я ясно доказывала Вам, когда мы встречались – 3 марта и 18 мая, что Соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли, уже одобрено Европарламентом и парламентами многих стран-членов, а потому оно ни в коем случае не может быть изменено или отсрочено", - говорится в письме комиссара к российскому министру.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ уже не возражает против имплементации ЗСТ с 1 января 2016 года.

Кроме того, Россия конкретизировала свои требования относительно ЗСТ между Украиной и ЕС, однако речь об отсрочке имплементации соглашения не идет.