В Украине заработал портал iGov для заказа госуслуг онлайн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации интернет-портала сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

«Я надеюсь, что общественность и бизнес будут развивать этот портал, а государственные органы возьмут на себя обязательства предоставлять услуги через этот портал», - сказал он.

При этом Шимкив выразил надежду, что в будущем подобные интернет-порталы начнут создаваться на региональном уровне и будут интегрироваться в единую электронную систему для предоставления госуслуг через Интернет.

«Сегодня тот факт, что законодатели не успевают за современными технологиями, не должен сдерживать продвижение этих технологий», - отметил замглавы АП.

Презентуя портал iGov.org.ua, директор по информационным технологиям «ПриватБанка» и соучредитель ICT Competence Center Дмитрий Дубилет отметил, что разработка веб-сайта для оказания электронных госуслуг стартовала в начале текущего года, когда принять участие в данном проекте выразили около тысячи IT-специалистов. При этом украинские активисты разрабатывали данный портал на бесплатной основе.

«Это проект от украинских активистов. Украинское государство получило этот сервис бесплатно. По моей оценке, ежемесячно последние полгода ІТ-услуги предоставлялись на сумму примерно несколько миллионов гривен, а сам продукт, если бы его делали на коммерческой основе, я думаю, стоил бы миллионы долларов», - сказал Дубилет.

Он также сообщил, что на сегодняшний день через интернет-портал можно получить только 9 государственных услуг, из которых часть предоставляется пока на региональном уровне, а в ближайшем будущем будут запущены еще 42 услуги. Так, на сегодняшний день, через Интернет уже можно подать заявку на получение справки о несудимости, зарегистрировать сообщение о начале строительных работ и получить другие услуги в сфере строительства, недвижимости и геологии. В ближайшее время на портале также будут интегрированы электронные госуслуги, которые уже были запущены во Львове.

По словам Дубилета, авторизация на портале проводится с помощью системы ВankID через обслуживающий банк или с помощью электронной цифровой подписи. После авторизации каждый гражданин Украины сможет сделать заявку на получение необходимой справки или госуслуги. При этом в будущем планируется модернизировать систему таким образом, чтобы можно было не только заказать, но и получить через Интернет необходимый документ в электронном виде с электронной подписью.

«Граждане смогут получать необходимую справку не только в бумажной, но и в электронной форме. Таким образом, мы избавляемся от второго этапа, когда гражданину нужно приходить в госорган во второй раз, чтобы получить эту справку», - отметил Дубилет.

При этом он добавил, что скорость внедрения других госуслуг в электронной форме будет зависеть в первую очередь от самих государственных органов.

«Это зависит от того, насколько быстро будет развиваться наше сотрудничество с государственными органами. Определенная часть услуг уже предварительно согласована центральным органом исполнительной власти, поэтому мы их сможем запустить одновременно для всей страны… Если есть политическая воля, это разворачивается очень быстро», - сказал Дубилет, добавив, что на протяжении следующих нескольких месяцев будут запускаться новые электронные услуги.

Он также подчеркнул, что ICT Competence Center и IT-волонтеры поставили перед собой задачу до конца текущего года перевести в электронный формат 20% всех государственных услуг.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.