Китай приступил к реализации стратегии по изменению экономики Азии и всего мира в своих интересах - СМИ

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на The Washington Post.

"Китай имеет очень четкую, широкую и хорошо продуманную стратегию", которая является "более экспансионной, чем у других стран во всем мире", - считает бывший заместитель Госсекретаря США Роберт Горматс.

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Хоть Вашингтон и Пекин заявляют, что они пытаются приспособиться к появлению Китая в качестве мировой экономической супердержавы, не нарушая азиатский экономический бум, но явно прослеживаются признаки конкуренции, когда КНР бросает вызов установленным США правилам игры. Ведь Китай исключен из Транс-Тихоокеанского партнерства, которое президент США Барак Обама считает одним из приоритетов на своем посту.

Также американский Конгресс проголосовал против предоставления Китаю, Индии и другим странам большего влияния на принятие решений в МВФ. На данный момент Китай желает получить более весомое экономическое влияние в мире. Для решения данной задачи Пекину потребуются союзники, которых он может получить путем расширения рынков в азиатских странах.

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Одним из инструментов наращивания экономического влияния КНР в мире является учрежденный Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Хоть США и отказались принимать участие в данной организации, но большинство союзников Вашингтона присоединились к Азиатскому банку.

Ранее УНИАН сообщал, что китайские компании привлекли с начала года $97,1 млрд, что на 81% больше объема привлеченных за аналогичное время средств в прошлом году - $53,6 млрд.