"Укргазвыдобування" будет продавать низкооктановое топливо силовикам без аукциона

Соответствующее постановление от 4 апреля опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно ранее действующим нормам, "Укргазвыдобування" могло продавать такие виды топлив только на аукционах, а силовые ведомства - покупать только на тендерах.

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Как сообщал УНИАН, ранее депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол заявляла, что группа компаний "Континиум", подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву, заработала 89 млн грн на поставке Министерству обороны бензина марки А-80, ключевым производителем которого является госкомпания "Укргазвыдобування", а потребителем - украинская армия.

В начале 2014 года "Укргазвыдобування" возглавил Сергей Костюк, после чего госкомпания продала компании Игоря Еремеева "Вог Трейдинг" 30 тыс. тонн сжиженного газа по цене 7602 грн за тысячу кубов, в то время как другие участники рынка продавали топливо на 3500 грн дороже.

С марта 2014 года "Укргазвыдобування" начало реализовывать конденсат для производства бензина марки А-76 компаниям "Вог Трейдинг", "Феон", "Юкра", "Клевер-ПМ" и "Укртрансоил-2009", также подконтрольным народному депутату. По данным МВД, компания недополучила от продажи конденсата около 60 млн грн.

По подсчетам экспертов, ежемесячно "Укргазвыдобування" теряет на реализации своей продукции от $6 до $10 млн.