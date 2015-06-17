Родители, которые воспитывают ребенка до 6 лет, получат льготы в трудоустройстве

Родители, которые имеют ребенка в возрасте до 6 лет, будут иметь право на получение дополнительных гарантий в содействии трудоустройству.

Такие изменения в Закон Украины "О занятости населения" сегодня большинством голосов принял парламент. Всего 244 голоса "за".

Автором законопроекта стал депутат группы "Партия Видродження" Андрей Шипко. Документ предоставляет право на получение дополнительных гарантий в содействии трудоустройству родителей или лицу, которое их заменяет, которые имеют на иждивении малолетних детей.

"Автором этого законопроекта выступал на самом деле сам народ. Родители смогут воспользоваться законным правом на поддержку государства при трудоустройстве, если в семье есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет", - заявил во время выступления Андрей Шипко.