Правительство повысило цены на алкоголь: спиртное с осени подорожает на 40%

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 17 июня. Таким образом, цена самой дешевой водки может увеличиться с 40 грн до 55 грн, виски — с 88,5 грн до 109 грн, коньяка — с 59 грн до 84 грн. Вино подорожает с 20 до 27 грн (игристое — с 33 грн до 50 грн) за бутылку. Об этом сообщает «Апостроф».

Согласно принятому правительством на заседании 17 июня проекту постановления, текст которого есть в распоряжении издания, минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки будут повышены в два этапа.

Документ вступает в силу через 10 дней с момента публикации в газете "Урядовый курьер" и на первом этапе определяет минимальные цены до 30 августа, на втором - с 1 сентября.

Таким образом, до конца лета минимальная оптовая цена на водку и ликеро-водочные изделия за 1 литр 100-процентного спирта со 133 грн вырастет до 159,94 грн, а с 1 сентября — до 175,96 грн. На виски — с 295 грн до 317,31 грн и 349,36 грн соответственно, на коньяк и бренди (три звездочки) — со 196,7 грн до 253,21 и 269,23 грн.

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Минимальные розничные цены на ликеро-водочные изделия за 1 литр 100-процентного спирта поднимутся со 199,5 грн до 249,5 грн и 274,5 грн, виски — с 442,5 грн до 495 грн и 545 грн, коньяк и бренди (три звездочки) - с 295,05 грн до 395 и 420 грн.

В результате самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 л будет стоить до конца августа 50 грн, с 1 сентября - 55 грн (сейчас 40 грн), виски — 99 грн и 109 грн (сейчас - 88,5 грн), соответственно, коньяк (три звездочки) 79 грн и 84 грн, (пять звездочек) — 89 грн и 94 грн (сейчас 59 грн и 69 грн). Самое дешевое игристое вино в бутылке 0,7 будет стоить не 33 грн, как сейчас, а 44,9 грн и 49,9 грн соответственно, на остальное вино минимальная цена поднимется с 20 грн до 27 грн.

Согласно пояснительной записке к документу, подготовленной Министерством финансов, действующие в настоящее время минимальные цены были введены в июне 2014 года и на сегодняшний день их уровень, учитывая увеличение инфляции и падение курса гривны, не соответствуют реальным затратам субъектов рынка на производство и торговлю алкогольными напитками. Минимальные цены “не отражают рост ставок акцизного налога, цен на энергоносители, сырье и другие составляющие цены", говорится в пояснительной записке.