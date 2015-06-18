Кудрин: экономика России находится только в "середине шторма"

Данные по экономике в первом квартале всех успокоили, второй квартал будет хуже, заявил на Петербургском международном экономическом форуме бывший министр финансов Алексей Кудрин, передает ТАСС.

"Первый квартал всех нас успокоил, были действительно лучше показатели, чем все ожидали. Многим показалось, и были сказаны слова, что мы прошли пик или находимся уже на излете кризиса. Второй квартал покажет, что это не так", - сказал Кудрин.

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Он считает, что ситуация еще остается сложной. "Если говорить о том, где мы сейчас находимся с точки зрения роста, то мы сейчас находимся в середине шторма", - отметил Кудрин.

По его словам, также еще более серьезный вызов - это отношения с Западом, какими они будут в будущем после урегулирования украинского кризиса и снятия санкций.

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"Некоторые политики, представители Думы и даже иногда правительства говорят, что нам надо отказаться от некоторых механизмов взаимодействия, некоторых ценностей, некоторых стандартов, которые мы внедряли 15-20 лет. У меня возникло опасение, а что мы хотим кроме просто чисто географического поворота на Восток, с точки зрения тех институтов, которые мы переносили в рамках вступления в ОЭСР и в ВТО, стандартов финансовой отчетности. У меня возникли серьезные опасения", - сказал Кудрин.