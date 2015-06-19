В Раду внесен законопроект об оплате медпомощи пострадавшим в ДТП за счет обязательной страховки

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №2122а (авторства народных депутатов Олега Ляшко, Сергея Рыбалка, Сергея Трегубенко, Андрея Лозового, Георгия Логвинского, Алексея Кириченко и Артема Витко) про внесение изменений в Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» существенно упрощающий страховое обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Как заявил один из авторов и руководитель парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка, Украина входит в число лидеров в мире по смертям в ДТП, поэтому решили внести существенные правки в законодательство, значительно ускоряющие оплату экстренной медицинской помощи за счет страховиков.

«Наши показатели в 3-4 раза хуже, чем в среднем по Европе. Пострадавшие на дорогах поступают в больницы в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами. Чем скорее им окажут всю необходимую помощь, тем больше шансов, что они останутся жить. Мы все знаем, насколько сокращено сегодня финансирование медицинских учреждений, как плохо обстоят дела с обеспечением медикаментами и оборудованием. Я уже не говорю о качестве подготовки персонала. Чаще всего родственники не успевают организовать финансирование необходимого лечения. Или же не имеют необходимого количества средств. А времени у пострадавших часто попросту нет», - сказал Сергей Рыбалка.

По его словам, законопроект предполагает, что страховые компании будут делать авансовые страховые выплаты на экстренную медицинскую помощь пострадавшим прямо медицинским учреждениям при предоставлении соответствующих медицинских документов. При получении информации о страховом случае страховая компания будет обязана не позднее одного рабочего дня выдать лечебному учреждению финансовые гарантии на компенсацию лечения потерпевших в ДТП или обеспечить авансовое финансирование такого лечения, сказал глава финансового комитета парламента.

Сергей Рыбалка сообщил, что законопроект также совершенствует систему управления и контроля Моторного (транспортного) страхового бюро – «объединение страховиков, на которое закон об обязательном страховании ответственности автовладельцев возложил важные обязанности по управлению страховыми фондами, которые призваны выполнять обязательства перед людьми за недобросовестные или обанкротившиеся страховые компании, а также следить за «чистотой рынка». По его словам, как и весь страховой рынок, МТСБУ славится своей коррумпированностью.

«Президиум и дирекция, которые состоят из ставленников крупных страховых компаний, а также представителей старой «преступной власти», монопольно в ручном режиме управляет страховыми фондами и решает, кого допускать на рынок, а кого нет. Недовольных страховиков много. Но они молчат, опасаясь вылететь с рынка. Это примерно так, если бы несколько крупных банков официально руководили Нацбанком», - сказал Сергей Рыбалка.

По его словам, задача законопроекта - обеспечить эффективное управление Бюро, а также контроль за его деятельностью. «Если закон обязывает людей страховаться, государство должно гарантировать им выплаты. И парламентский контроль – важный инструмент в системе сдержек и противовесов власти в парламентско-президентской республике», - подчеркнул руководитель профильного комитета Верховной Рады.