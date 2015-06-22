Украина отказалась от пересмотра условий членства в ВТО

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, за Украиной на три года зарезервировано право на пересмотр таких условий, однако она вряд ли воспользуется этой возможностью.

"Наша позиция заключается в том, что нам нужно научиться быть предсказуемым торговым партнером – Украина зафиксировала условия своего членства в ВТО при вступлении в 2008 году и не претендует на глобальные изменения этих обязательств", - отметила Наталия Микольская.

Она напомнила, что трехлетний переговорный период, предусмотренный для рассмотрения поданной Украиной в 2012 году заявки на смену тарифного плана истек в конце 2014 года.

"И эта страница перевернута", - отметила Микольская.

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В то же время, по ее словам, Украина активно участвует в текущем Дохийском переговорном раунде и пытается модернизировать правила функционирования многосторонней торговой системы.

"Задача - максимально учесть наши национальные интересы", - отметила она.