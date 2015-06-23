Яценюк поручил открыть торговые представительства в ключевых экономиках мира

Торговые представительства Украины должны быть открыты в ключевых экономиках мира и на ключевых мировых рынках, а именно - в США, в Германии, в Китае, в странах Ближнего Востока, сказал в ходе работы коллегии Министерства экономического развития и торговли Украины премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Нам необходимо открывать офисы торговых представителей в США, Брюсселе (как столице Евросоюза - УНИАН), Германии, Франции, Китае, и посмотрите по странам Ближнего Востока. Это надо сделать до конца текущего года, незамедлительно», - сказал он, добавив, что служба торговых представительств должна работать исключительно на защиту наших экономических интересов.

По словам премьера, сеть торговых представительств должна распространяться только на ключевые страны и быть исключительно функциональной.

«Раньше это называлось «торговые миссии». Их задача была встретить министра и отправить его домой. Сейчас все должно быть эффективно», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала двухсторонний протокол о доступе товаров на рынок Казахстана в связи с вступлением этой страны в ВТО, который предусматривает возможность защиты торговых интересов Украины в случае введения ограничительных мер.

Украина и Канада намерены в ближайшие три месяца завершить переговоры о создании Зоны свободной торговли между двумя странами.

С 1 января 2016 года должна заработать всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Также, согласно программе работы украинского правительства, утвержденной в декабре 2014 года, Украина рассчитывает заключить соглашения о зонах свободной торговли с Турцией, Канадой, Израилем, странами Африки и рядом Балканских стран.