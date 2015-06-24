Минфин России хочет сэкономить на пенсионерах 2,6 триллиона рублей

Министерство финансов РФ предлагает сэкономить на индексации пенсий и социальных пособий 2,56 триллиона рублей в 2016-2018 годах, говорится в материалах ведомства, пишет Рейтер.

Премьер Дмитрий Медведев назвал эти предложения "достаточно жесткими".

По расчетам Минфина, уменьшение бюджетных ассигнований по отношению к объему, заложенному в текущих параметрах бюджета, составит в 2016 году - 510,1 миллиарда рублей, в 2017 году - 878,9 миллиарда рублей, в 2018 году - 1.174,3 миллиарда рублей.

Минфин видит в существующем механизме индексации социальных выплат риски для финансовой устойчивости бюджета.

Министерство предлагает проводить индексацию пенсий один раз в год (с 1 февраля) на прогнозную инфляцию: на 5,5 процента в 2016 году, на 4,5 процента в 2017 году и на 4,0 процента в 2018 году.

Действующий порядок предполагает индексацию на 11,4 процента в 2015 году, на 11,9 процента - в 2016 году, 7,0 процента - в 2017 году, 8,4 процента - в 2018 году.

Если сохраняется нынешний порядок, то это повлечет увеличение трансфертов из бюджета РФ в ПФР до 3,4 процента ВВП в 2016 году с 2,7 процента ВВП в этом году и 2,0 процента ВВП - в 2014 году, говорится в материалах Минфина.

"Доля расходов федерального бюджета на социальную политику в общем объеме расходов ... в 2016 году составит около 35 процентов", - предупреждает ведомство.

"Действующий механизм индексации формирует риски усиления структурных дисбалансов в экономике: вытеснения сбережений и инвестиций текущим потреблением, частного спроса - государственным", - считает Минфин.

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Медведев с финансовыми властями обсуждает предложения на сегодняшней комиссии по бюджетным проектировкам.

"Ресурсы бюджета не безграничны. Нам достаточно долго ещё, по всей вероятности, придётся работать в условиях жёстких бюджетных ограничений", - сказал он.

В четверг пройдет заседание правительства, на котором также будет обсуждаться бюджет РФ на 2016-2018 годы, а сам проект бюджета планируется внести на рассмотрение Госдумы в середине сентября.