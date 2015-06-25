С начала года в Украине задекларировали почти 100 снижений цен на сигареты - эксперты

Эксперты считают, что нужно снижать зависимость доходов бюджета от ценовой политики производителей табачных изделий

С 1 января 2015 производители и импортеры табачных изделий задекларировали в Украине 97 снижений максимальных розничных цен на различные марки сигарет – об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

По данным ГФС, в июне каждая третья пачка сигарет стоила дешевле, чем в мае.

В условиях запрета на рекламу сигарет снижение цены является единственным способом нарастить долю рынка – так эксперты объясняют данную тенденцию. В то же время, данные действия существенно бьют по доходам бюджета. По экспертным подсчетам, снижение цен на сигареты на 1 грн. приводит к сокращению бюджетных поступлений на 150 млн. грн.

"Снижение цен в действующих условиях является недопустимым. Ведь налоговая база не изменилась. А индекс потребительских цен с начала года вырос на 40%", – объясняет глава правления Центра «Життя», эксперт Альянса выполнения Рамочной конвенции Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе против табака Андрей Скипальский.

Эксперт уверен, что нужно продолжать увеличивать акциз на сигареты – особенно специфическую (фиксированную) часть акциза, которая не зависит от цены.

"По нашему мнению, специфическая часть акциза эффективна. И ее нужно повышать постоянно, стабильно, прогнозируемо – каждый год. Это в том числе наша обязанность перед Европейским Союзом. Нужно разработать программу повышения специфической части акциза как минимум на ближайшие три года", – отмечает Скипальский.

Также, по мнению эксперта, нужно поднимать минимальный акциз на сигареты и снижать зависимость акциза от манипулирования ценами табачных производителей.

Действующая система акциза имеет определенный иммунитет от манипулирования ценой – благодаря минимальному налоговому акцизному обязательству с сигарет ценой до 15 грн. платится как минимум 6 грн. акциза в госбюджет. Поэтому, несмотря на случаи снижения розничных цен, за 4 месяца 2015 г. доходы от табачного акциза, по данным Минфина, выросли почти на 1 млрд. грн. до 5,7 млрд. грн.

В то же время, от снижения розничных цен страдают местные бюджеты, которые взимают 5% от розничной цены при продаже подакцизных товаров.

"Мы всегда были против налога на розничную продажу подакцизных товаров. Такого налога нет в законодательстве Евросоюза. Это нонсенс. Этот налог усложняет дерегуляцию и повышает коррупцию – уверен глава правления Центра «Життя», эксперт Альянса исполнения Рамочной конвенции ВООЗ по борьбе против табака Андрей Скипальский.

Эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Ангелина Бочи считает, что проблему снижения зависимости бюджета от манипуляций с ценами на табачные изделия нужно решать комплексно.

"Во-первых, нужно индексировать акцизы на табачные изделия на размер инфляции. Соответствующие нормы есть в законодательстве Украины. Во-вторых, нужно повышать специфическую ставку акциза. Мы должны это делать согласно Соглашению об ассоциации с ЕС. В-третьих, нужно отменить налог на розничную продажу подакцизных товаров. Данный налог неэффективен и противоречит базовым директивам Евросоюза", – уверена Бочи.

Среди других вариантов решения проблемы, по мнению экспертов, могут быть установление фиксированного местного акциза – например, на уровне 2 грн. с пачки сигарет. Или же установление минимальной розничной цены на сигареты – по аналогии с той, которая существует на рынке алкогольных товаров.