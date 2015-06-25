Присоединение Киргизии к ЕАЭС ускоряется: Путин внес в Госдуму соответствующий закон

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о присоединении Киргизии к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает РИА "Новости".

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил надежду, что до конца июня Киргизия станет членом ЕАЭС.

Читайте такжеПутин теряет веру в победу в противостоянии с Западом - The New York TimesДоговор о вступлении Киргизии в ЕАЭС состоит из нескольких частей: основной части, в которой констатируется факт присоединения республики к экономическому союзу и в которой оговорены главные условия и обозначен порядок вступления документа в силу, и трех протоколов к договору, которые были подписаны во время состоявшегося 8 мая в Москве заседания Высшего евразийского экономического совета. Теперь документ должны ратифицировать парламенты остальных стран-участниц ЕАЭС, и только после этого будут открыты границы Киргизии с остальными участниками союза. Членство Киргизии в ЕАЭС планировалось на осень 2015 года.

В 2014 году Совет Федерации ратифицировал соглашение с Киргизией о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской интеграции. Россией планировалось в течение двух лет на вступление Киргизии в ЕАЭС выделить $1,2 млрд. В рамках соглашения, в частности, планировалось создать Российско-киргизский фонд развития.

Правительство Киргизии приняло решение вступить в тогда еще Таможенный союз весной 2011 года.