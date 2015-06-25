Повышение культуры безопасности охраны труда - залог успешной экономики предприятий

Недостаточный уровень культуры охраны труда негативно влияет на экономику предприятий, -утверждают страховые эксперты Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

В Фонде объясняют, что трудовые потери, которые несут предприятия, вследствие несчастных случаев, в дальнейшем выливаются в экономические потери. Из-за этого главная задача работодателей наладить эффективную профилактическую работу, которая позволит предупредить и не допустить травматизм.

Страховые эксперты Фонда уверены, что создание безопасных условий труда - наиболее эффективный и универсальный путь решения стратегических задач в сфере охраны труда, снижение уровня травматизма и инвалидности.

Одним из действенных мер профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний является процесс их расследования. Целью каждого расследования является установление причин, которые привели к несчастному случаю или профессионального заболевания, и разработка мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма.

На данный момент в фонде работает около 400 страховых экспертов по охране труда. Они постоянно контактируют с работодателями, проводят встречи, консультации, оказывают всестороннюю помощь в организации систем управления охраной труда и т.д.

Мораторий на проведение проверок предприятий относительно состояния условий труда скоординировал работу страховых экспертов на оказание методической и практической помощи в решении вопросов эффективного функционирования системы охраны труда.

Так, в первом квартале 2015 года рабочими органами принято участие в проведении:

1103 семинаров, что на 88,5% больше по сравнению с I кварталом 2014;

2044 совещаний, что в 2,3 раза больше по сравнению с I кварталом 2014;

762 «круглых» столов; что в 2,7 раза больше по сравнению с I кварталом 2014;

147 конкурсов, что на 34,9% больше по сравнению с I кварталом 2014 года.