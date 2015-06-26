Яценюк хочет финансировать украинское кино за счет легализации игорного бизнеса
Премьер выступает за легализацию игорного бизнеса для получения дополнительного финансирования украинской культуры.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за принятие закона о легализации игорного бизнеса с целью получения дополнительных поступлений для финансирования украинской культурной сферы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства культуры Украины в пятницу в Киеве.
По словам главы правительства, он уже имел встречу по этому поводу с народными депутатами с той целью, «чтобы принять закон о выводе из тени и легализации игорного бизнеса, получить дополнительные доходы и профинансировать украинские культуру, искусство и украинское кино».
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Яценюк подчеркнул при этом, что значительная часть этих средств пойдет на финансирование культурных проектов, в том числе и на украинское кино.