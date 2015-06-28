Для получения субсидий больше не надо будет озвучивать свои доходы - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе программы «10 минут с премьер-министром».

«Мы приняли несколько решений. Первое: убрать из декларации суммы доходов», - сказал он.

По словам премьера, изменения в порядок подачи декларации предусматривают и административную ответственность за предоставление заведомо неправдивых данных, которая, однако, не коснется арифметических ошибок.

При этом местные органы власти будут иметь возможность решать большинство спорных вопросов, связанных с начислением субсидий, на местах.

Как сообщал УНИАН, субсидии на оплату коммунальных услуг по новой процедуре, которая начала действовать с 1 апреля, уже получили 500 тыс. семей из более 1 млн обратившихся, а еще 500 тыс. семей получат субсидии в течение 2-3 недель.

Читайте такжеНеработающим пенсионерам и инвалидам будут автоматически начислять субсидии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

По словам главы Минэнергоугля, повышение тарифов на газ и теплоснабжение полностью удовлетворяет предварительные требования ключевого кредитора экономики Украины - Международного валютного фонда.