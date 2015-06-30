В Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра экологии Шевченко

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный Кабинетом министров проект постановления об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов.

Как свидетельствует информация на официальном сайте ВР, проект был зарегистрирован сегодня, 30 июня.

Первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил корреспонденту УНИАН, что на Согласительном совете спикер сообщил депутатам о внесении представления.

"Согласно регламенту, его будет рассматривать комитет. И после того как определится комитет, это будет вноситься в зал и будет голосоваться”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июня правительство на своем заседании приняло решение внести в ВР представлениеоб увольнении Шевченко за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Читайте такжеВсе фракции коалиции поддерживают отставку Шевченко с должности - нардепВ январе 2015 года в рабочее время Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня вылетел чартерным рейсом частным самолетом по личным делам в г. Дрезден и вернулся 8 июня (в рабочий день) из г.Ниццы также частным самолетом.