"Электросети Армении", из-за которых разгорелись протесты, могут купить западные компании

Компанию "Электрические сети Армении" хотят купить американские и европейские компании, речь идет о довольно серьезных претендентах на нее, пишет во вторник местная газета "Жаманак" со ссылкой на источники, близкие к властям страны, передает Прайм.

"По информации нашего источника, интерес к "Электрическим сетям Армении" проявляют компании с американским и европейским капиталом. Однако пока ЭСА в руках "Интер РАО" власти республики не могут принять какого-либо решения относительно продажи", - отмечает издание.

Слухи о том, что ЭСА будет продана, ходят уже давно. В последние несколько месяцев шли разговоры о том, что группа компаний "Ташир", владельцем которой является российский миллиардер Самвел Карапетян, намерена купить ЭСА. Однако старший брат Самвела Карапетяна - депутат Национального собрания Армении Карен Карапетян - 12 мая опроверг эти слухи.

Слухи о возможной продаже ЭСА вновь появились после событий, связанных с этой компанией. ЭСА, принадлежащая российскому холдингу "Интер РАО", представила в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) заявку на повышение тарифа на киловатт электроэнергии более чем на 30%. Намерение ЭСА повысить тариф вызвало волну возмущения в стране, в том числе в СМИ и среди оппозиционных депутатов. В адрес менеджмента ЭСА прозвучали обвинения в неэффективном использовании средств и коррупции. Оппозиция заявила, что целью повышения тарифа заключается погашение долга ЭСА в 250 миллионов долларов.

КРОУ на заседании 17 июня удовлетворила заявку ЭСА не полностью, приняв решение повысит тариф на электроэнергию на 16%. Однако это решение спровоцировало акцию протеста, которая началась в Ереване 19 июня и в ночь с 22 на 23 июня переросла в шествие к резиденции президента на проспекте Маршала Баграмяна. Полицейские с применением спецтехники разогнали демонстрантов. Почти 240 человек, в том числе журналисты, были доставлены в полицейские участки, 18 человек обратились за медицинской помощью.

Акция возобновилась вечером 23 июня. Собравшиеся на площади Свободы вновь организовали шествие к резиденции президента, однако путь им вновь преградили полицейские кордоны. Протесты продолжаются уже больше недели.

Впоследствии власти страны согласилась провести аудит в компании «Электрические сети Армении», чтобы выяснить, насколько оправдано повышение цен на электроэнергию примерно на 16%. На время проверки, которая, как ожидается, займет от трех месяцев до полугода, тарифы будут заморожены.

30 июня организаторы протестной акции, активисты движения «Нет грабежу» решили прекратить ночные сидячие забастовки на площади Свободы в столице Армении. По словам одного из лидеров движения Максима Саргсяна, дневные протесты будут продолжаться.