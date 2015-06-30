Госгеокадастр с 1 июля запустит электронный сервис по заказу выписок о земельных участках онлайн

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) с 1 июля запустит электронный сервис для подачи через интернет заявок на получение выписок из Государственного земельного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации электронного сервиса во вторник сообщил глава Госгеокадастра Максим Мартынюк.

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«В результате работы на протяжении нескольких месяцев совместно с Государственным агентством по электронному правительству и проектом «GIZ Украина» (Немецкое общество международного сотрудничества - УНИАН) мы сейчас заявляем о готовности предоставлять такую услугу в электронном виде с помощью сети Интернет», - сказал Мартынюк.

По его словам, заказ выписок через электронный сервис, расположенный на сайте Госгеокадастра, позволит сократить время предоставления услуги до одного дня с фактических пяти дней. При этом готовую выписку о земельных участках можно будет получить в любом из 660 центров предоставления административных услуг, в то время как раньше для получения документа необходимо было обращаться непосредственно по месту размещения участка.

Также глава Госгеокадастра отметил, что электронный сервис позволит существенно минимизировать коррупционные риски, так как ранее большая часть злоупотреблений со стороны кадастровых регистраторов возникала именно при подаче заявки на получение выписки.

«Во-первых, мы запускаем эту электронную услугу как антикоррупционный фактор. Во-вторых, это является первым маленьким шагом по дальнейшему внедрению электронного управления в сфере земельных отношений», - отметил Мартынюк, добавив, что ежегодно в Украине по заявкам граждан выдается около 1 млн выписок о земельных участках.

Присутствующий на презентации глава Государственного агентства по вопросам развития электронного правительства Александр Рыженко сообщил, что с 1 июля услуга будет доступна в тестовом режиме для земельных участков, которые находятся в Киеве и Киевской области, а на протяжении следующей недели сервис будет расширен на все регионы Украины.

Рыженко отметил, что данный проект финансировало Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ Украина), которое поддерживается правительством Германии. При этом общая сумма вложенных средств составила порядка 250 тыс. грн.

«Данный проект поддерживал «GIZ Украина», и они определяли его исполнителя. Общая стоимость проекта составила, кажется, 250 тысяч гривен», - сказал он.

В то же время Мартынюк отметил, что в будущем планируется разработать механизм отправки выписок клиентам с помощью почты, а также, после внесения необходимых изменений в законодательство, в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Кабмин принял решение создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем реорганизации Госземагентства. В январе этого года Кабмин постановил реорганизовать территориальные органы Госземагентства путем их присоединения к создаваемым органам Госгеокадастра.

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31 марта Кабинет министров в связи с расформированием Госземагентства возложил его функции и полномочия на Госгеокадастр.

В прошлом году Кабмин заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется ввести электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.