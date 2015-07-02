Рада разрешила предпринимателям не хранить контрольную ленту кассовых аппаратов

22:58, 02 июля 2015
Разное
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Верховная Рада Украины разрешила предпринимателям не хранить контрольную ленту кассовых аппаратов в течение трех лет, поскольку такая норма является морально устаревшей.

Фото УНИАН

За соответствующее решение, оформленное законопроектом №1088 «Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», проголосовали 261 депутат.

Представляя законопроект народный депутат Украины, глава Комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Украины, Нина Южанина отметила, что соответствующая норма не была учтена секретариатом парламента при публикации документа.

«Я говорила о том, что мы не будем сохранять всем предпринимателям норму хранить ленту в течение трех лет, потому что эта норма - морально устаревшая», - подчеркнула Южанина.

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Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» относительно снижения фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования при применении регистраторов расчетных операций» (№ 1088).

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс, согласно которым регистратор расчетных операций (РРО) не применяется к плательщикам единого налога первой, второй, третьей групп - физических лиц предпринимателей независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых на протяжении календарного года не превышает 1 млн грн.

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