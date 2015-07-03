Сеул выделит $10,5 миллиарда на поддержку экономики, страдающей от вспышки MERS

Республика Корея выделит дополнительно 11,8 трлн вон ($10,5 млрд) на стимуляцию экономики страны, страдающей от спада внутреннего потребления и последствий вспышки коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Такой план действий принял в пятницу на заседании кабинет министров РК, пишет ТАСС.

В понедельник он будет передан на рассмотрение в парламент, который одобрит его, как ожидается, до 20 июля.

"Дополнительные средства помогут оживить экономику, увеличить внутренний спрос и стабилизировать жизнь обычных граждан, по которой нанесли ощутимый удар последствия MERS", - отметил заместитель министра финансов Пан Мун Гю.

Из указанной суммы 5,6 трлн вон планируется направить на компенсацию потерь от сокращения налоговых поступлений, а 6,2 трлн вон - на оказание непосредственной поддержки гражданам и бизнесу.

В Минфине ожидают, что данные меры помогут ВВП вырасти в этом году на дополнительные 0,3% и на 0,4% - в следующем. Согласно прогнозам правительства, в текущем году этот показатель составит 3,1% и 3,5% в 2016.

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Первый случай заболевания MERS на территории Южной Кореи был зафиксирован 20 мая. Заболевание начинается, как обычная респираторная инфекция, сопровождаемая лихорадкой, кашлем и пневмонией, но быстро приобретает тяжелое течение, поражая легкие.