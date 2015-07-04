Foreign Policy: Наихудший из сценариев для мировой экономики

Позвольте мне начать с того, что я понятия не имею, как выглядит наихудший сценарий, впрочем, никто этого не знает. Из-за неожиданных событий – «черных лебедей», «неизвестных», или, используя актуальный термин, неопределенности Найта – невозможно знать, насколько плохо все может быть в мировой экономике. Но могут упасть несколько костяшек домино, и это может ухудшить положение на рынках, и необходимо учесть то, как тогда изменится мир.

Об этом пишет Дэниел Алтмен в своей статье «Наихудший из сценариев для мировой экономики», опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Наиболее очевидные риски – в еврозоне и Китае. Если в Греции будет дефолт, и ей, в конце концов, придется отказаться от евро, блеск неуязвимости валюты исчезнет. Невозможное станет возможным, и инвесторы будут вынуждены учитывать тот факт, что другие страны - Португалия может стать следующей в очереди – могут однажды выйти из еврозоны.

Неопределенность в отношении стоимости евро резко увеличится. Невозможно будет узнать, сколько будет стоить евро или ценные бумаги в евро, если непредсказуем состав самой еврозоны. Центральные банки копили евро в качестве противовеса доллару в своих резервах в течение многих лет; эта тенденция, уже в обратном направлении, может превратиться в опасный прыжок. Былые надежды на то, чтобы сделать евро основной валютой для финансирования мировой торговли уже испарились, когда юань переместился на второе место после доллара два года назад.

Хотя, среди прочего, выход Греции сделает евро более ценным. Страны с более слабыми фискальными позициями и спросом на ценные бумаги служат только для разбавления силы Германии, Франции и других стойких приверженцев евро. Но повышение курса евро может навредить экспорту из этих же стран, подрывая скудный экономический рост, которого они смогли достичь - и они гораздо более важны для мировой экономики, чем Греция.

Теперь бросок в разрывающийся пузырь фондового рынка в Китае. Там компании использовали высокие цены на акции, чтобы выплатить долг за счет новых размещений. Но инвесторы заняли сотни миллиардов для финансирования своих портфелей, подталкивая цены еще выше. Если рынки рухнут – и даже ослабление правил маржинальной торговли не смогло остановить их недавний спад – компании, свободно расходующие средства, получат незаслуженную меру прочности за счет миллионов китайских семей. Миллиарды частных сбережений будут финансировать огромное количество бессмысленных проектов, уничтожая богатство и в то же время искажая стимулы.

Глобальные последствия будут одинаково плохими. Многие финансовые учреждения, несомненно, делают ставку против китайских рынков, но те, которые держатся за китайские ценные бумаги, будут вынуждены отвести рискованные активы в своих портфелях. Любая инфекция проблемами Греции в других, менее платежеспособных странах, будет увеличена. Между тем, китайские инвесторы будут вынуждены продавать свои активы за рубежом, чтобы покрыть свою прибыль и убытки дома. Основные рынки рухнут, что не станет опасным для бенефициаров с их обычной миграцией в безопасную зону.

Возможно, еще более важно, что китайский спрос на импорт тоже будет сокращаться - не только из-за исчезновения богатства, но также потому, что падение на рынках приведет к снижению стоимости юаня. Наряду с Австралией, Гонконгом и Монголией, десяток стран, расположенных к югу от Сахары, отправляют, по крайней мере, четверть своего экспорта в Китай. Так же Чили, обе Кореи, Оман и Туркменистан.

Для некоторых из этих стран падение экспорта станет трудной задачей. Некоторые из них, такие, как Гамбия и Мавритания, имеют большие государственные долги, которые требуют налоговых поступлений для процентных платежей. Другие, как Буркина-Фасо и Судан, нуждаются в притоке твердой валюты, чтобы накопить резервы и покрыть свои раздутые денежные затраты, согласно последним данным Всемирного банка. Фискальные и / или валютные кризисы в этих странах могут еще больше дестабилизировать регионы, которые уже страдают от трансграничных конфликтов и угрозы экстремистских групп.

И если говорить о трансграничных конфликтах и экстремистских группах, потенциал насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжает расти. Когда эти регионы вспыхивают, цена на нефть имеет тенденцию подниматься - и так же могут расти расходы по безопасности и страхованию для мировой торговли. В результате, мировая экономика может испытать дополнительное сопротивление, когда ее финансовые рынки пошатнутся.

Если в то же время пошатнется рост в Соединенных Штатах – и исторические данные показывают, что это возможно – по всему миру будет полный разгром. Американская, европейская и китайская экономика будет падать, свергая по пути меньшие [экономики]. Соединенные Штаты и Китай, скорее всего, оправятся в течение нескольких лет, но ущерб средствам к существованию и жизням уже будет нанесен. Не будет тех же видов дислокаций на финансовых рынках, как в последний раз, поскольку балансы учреждений несколько сильнее. Но в одних только Соединенных Штатах, пару лет в рецессии могут упредить создание нескольких миллионов новых рабочих мест.

Так, насколько вероятен этот сценарий? На этой неделе, аналитики давали Греции до 50 процентов шансов, что она оставит еврозону. Shanghai Composite (фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи) уже упал на 20 процентов по сравнению с 12 июня. Академические и правительственные экономисты видят мало шансов для американского спада в настоящее время или в 2016 году, но вероятность по-прежнему выше, чем была в последние пару лет.

Эти события не являются независимыми; одно делает другое более вероятным. Тем не менее, в целом вероятность того, что этот не-совсем-худший сценарий вскоре произойдет, может быть достаточно мала. Но сценарий настолько плох, что необходимо рискнуть и воспринять его всерьез.