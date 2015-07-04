Яценюк возглавит делегацию на инвестиционном саммите "Украина – США" в Вашингтоне – Абромавичус

Об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус

«Это будет первый такой саммит. С нашей стороны едет сильнейшая делегация во главе с премьер-министром, будут несколько министров, главы «Нафтогаза», Фонда госимущества. Приглашением украинских компаний, которые также представят делегацию, занимается американская сторона», - сказал министр.

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При этом он подчеркнул, что Украина возлагает большие надежды на этот саммит. «Уже есть аналогичные запросы (провести саммиты - УНИАН) от канадцев, французов, итальянцев, немцев, поляков. В зависимости от успехов американского саммита, будем смотреть, с какой интенсивностью проводить саммиты в других странах», - отметил Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Киеве прошла международная конференция в поддержку реформ в Украине, которая собрала представителей 53 стран, включая глав правительств и ключевых еврокомиссаров. Первоначально конференция планировалась как донорский форум в поддержку Донбасса, однако позднее от этой идеи отказались в пользу проведения нескольких мероприятий.

В результате этой конференции, а также по итогам ряда официальных и рабочих визитов представителей украинской власти в страны – партнеры Украины, правительство предложило провести несколько инвестиционных саммитов, целью которых станет показать инвестиционные возможности страны и привлечь инвесторов к участию в развитии украинской экономики. Следом за саммитом в Вашингтоне Кабмин планирует провести инвестиционный саммит в Париже.