Очередная встреча с Россией по зоне свободной торговли Украина-ЕС пройдет 7-8 июля

Представители Украины, России и Европейской комиссии на этой неделе на техническом уровне проведут консультации относительно возможного влияния на российскую экономику реализации принципов углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейской комиссии, новый раунд технических консультаций состоится 7-8 июля.

"Мы ожидаем, что в этом месяце эксперты предоставят нам доклад", - отметили в ЕК.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая содержит положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня 2014 года.

Осенью 2014 года по настоянию РФ введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС отложили до 31 декабря 2015 года.