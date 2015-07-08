Украинским фрилансерам разрешили работать с иностранными заказчиками без договоров

Национальный банк Украины и Министерство экономического развития и торговли значительно упростили процедуру сотрудничества с банками украинских фрилансеров, которые через Интернет предоставляют свои услуги за границей.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, к списку фрилансеров относятся программисты, дизайнеры, копирайтеры, переводчики, фотографы, иллюстраторы, операторы приложений, работающих в прямых продажах и магазинах, мастера, посредники по продаже товаров, работающие на торговых площадках, а также владельцы сайтов, блоггеры.

Регулятор отметил в своем письме к банкам, что теперь для соблюдения валютного законодательства IT-предпринимателям и обслуживающим их банкам достаточно инвойса о предоставлении услуг, который вместе с документом об оплате работ является подтверждением договорных отношений между заказчиком и исполнителем. Ранее же предприниматели должны были предоставлять отдельный договор с мокрой печатью.

Также, как разъяснил регулятор, банки не имеют права требовать от своих клиентов перевода договоров на украинский язык, если в этом нет реальной необходимости.

"IT-предприниматели смогут больше сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на бюрократии. Следовательно, рынок будет расти вследствие дерегуляции, и как результат мы увидим рост ВВП и приток в нашу страну валюты, которая еще недавно оставалась на счетах в иностранных банках", - приводятся в сообщении слова одного из главных авторов этой инициативы, заместителя главы НБУ Владислава Рашкована.

Как сообщал УНИАН, проведение масштабной дерегуляции и децентрализации является одной из ключевых задач властей в Украине и сигналом достижения основных экономических целей, в числе которых – улучшение позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Украина, занимающая в рейтинге 96-ю позицию, намерена войти в число 50 лучших стран рейтинга.