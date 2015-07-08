Кабмин хочет упростить трудоустройство переселенцев через службы занятости

Кабинет министров Украины намерен упростить трудоустройство переселенцев через отделения Государственной службы занятости, уменьшив количество необходимых документов и бюрократических процедур.

Об этом заявил министр социальной политики Павел Розенко на заседании правительства.

«Мы сегодня предлагаем убрать все неоднозначности, все несоответствия в постановлениях правительства, которые, к сожалению, некоторые чиновники трактовали по-своему. В частности, у нас были случаи, и не единичные, когда при регистрации в центрах занятости у людей требовали справки от работодателей, что они прекратили трудовые отношения. Работодателей, которые находятся на временно неподконтрольной нашему государству территории», - сказал он.

Также Розенко отметил, что из-за несогласованностей в законодательстве внутренне перемещенные лица не могут воспользоваться перечнем услуг, которые государство предлагает через центры занятости.

«Мы увидели, что есть целый ряд барьеров, созданы неоднозначности в действующем законодательстве, которые не дают возможности безработным людям, внутренне перемещенным лицам стать на учет в центре занятости и получить квалифицированную помощь. Это не только получение помощи по безработице, это услуги по переквалификации людей, обучению этих людей, поиску новых рабочих мест», - подчеркнул глава Минсоцполитики.

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По словам министра, на учете в центрах занятости на данный момент стоят 40 тыс. переселенцев, в то время как их общее количество достигло 1,3 млн человек.

Как сообщал УНИАН, на подконтрольной Украине территории органы социальной защиты по состоянию на 6 июля 2015 года зарегистрировали 1,37 млн вынужденных переселенцев, или около 1 млн семей, из Донбасса и Крыма.

В январе-июне Украина профинансировала 1,63 млрд грн денежной помощи переселенцам.

По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев – пенсионеры, 12% – дети, 4% – лица с ограниченными возможностями. По состоянию на июнь этого года больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (490 тыс. и 187,5 тыс. человек соответственно). Большое количество внутренне перемещенных лиц находится также в Харьковской (172,6 тыс. человек), Запорожской (93 тыс. человек) и Киевской (95 тыс. человек) областях. В Киеве насчитывается 41 тыс. переселенцев.