В претензиях Москвы к Киеву по ЗСТ с ЕС лежит политика, а не торговля - представитель Еврокомиссии

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил глава подразделения по России, СНГ, Украины Генерального директората торговли Европейской комиссии Люк Девинь в ходе конференции, которая прошла в Брюсселе.

"Не торговля является причиной проблем. Ряд наблюдателей введены в заблуждение, когда они говорят, что мы должны посмотреть на возможные последствия (влияния на экономику России). Насколько, как вы думаете, Украина представлена в российском экспорте? В прошлом году это было 1,5%, в первом квартале этого года украинско-российская торговля снизилась на 63%, и мы сейчас говорим о 0,55%. Я не знаю никого в мире, кто имеет фундаментальные проблемы, потому что может, возможно, потерять 0,55%. Это - один из ключевых элементов, чтобы понять, что происходит", - сказал он.

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Девинь отмечает, что с экономической точки зрения, логической точки зрения, "нет ни одной страны, которая имеет проблемы с соглашением, которое еще даже не вступило в силу". "Такого мы еще не видели. Если Россия верит, что она будет заполнена дешевыми некачественными товарами, то у нее есть достаточное количество инструментов, чтобы это остановить. Но заранее говорить, что мы (РФ) будем иметь большую проблему и поэтому мы грозимся Украине, что приостановим преференции, которые существуют между Россией и Украиной, это звучит иронично", - подчеркнул европейский чиновник.

При этом он сообщил, что трехсторонние консультации по поводу ЗСТ продолжаются. "Мы надеемся объяснить России, что соглашение о зоне свободной торговли между двумя сторонами не является проблемой. В ЕС мы имеем торговые отношения на 250 млрд евро со Швейцарией, Швейцария имеет зону свободной торговли с Китаем, где отношения примерно на 400 млрд. Разве мы сказали Швейцарии – "что вы делаете, мы вас остановим", нет, конечно нет. Или США говорили Канаде, что она должна выбирать между преференциями от США или ЕС – никто этого не делает. Это значит, что проблема не экономическая. Мы будем обсуждать это с россиянами, но что будет дальше – у меня нет ответа", - сказал специалист.

По его словам, Россия, когда Украина и ЕС вели переговоры по Соглашению об ассоциации, частью которого является зона свободной торговли, "не жаловалась на эти переговоры, она даже не спрашивала о них". "Но в августе 2013 г. один из экономических советников Путина сказал, что на российской границе будет введен 100% физический контроль украинских перевозчиков, что фактически блокирует торговлю (обычно мы имеем только 1% физической проверки), и, я цитирую: "это ожидает Украину, если она подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС". Это то, что я называю политизацией торговли", - сказал Девинь.