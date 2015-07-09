В Лондоне 16 июля пройдет донорская конференция по Чернобылю

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках рабочей поездки на Чернобыльскую атомную станцию.

"Парламент должен принять закон, чтобы дофинансировать Чернобыльскую АЭС. Речь идет о 135 млн грн", - сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул, что посещение ЧАЭС является подготовкой к донорской конференции по Чернобылю, которая пройдет в Лондоне 16 июля. «Цель сегодняшнего визита делегации – подготовка к донорской конференции, которая пройдет в Лондоне 16 числа (июля- УНИАН)», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в 1997 году страны "Большой семерки" (G7) договорились о создании фонда для финансирования строительства саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

Летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.