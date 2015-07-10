Минэкономразвития подготовило для инвесторов рекламный ролик об Украине (видео)

Об этом сообщается на странице МЭРТ в Facebook.

Видео будет презентовано инвесторам на Американо-украинском бизнес-саммите, который состоится в Вашингтоне 12-13 июля.

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«Этот саммит направлен на то, чтобы показать результаты, которых удалось достичь благодаря реформам и привлечь как можно больше инвестиций в нашу страну, что позволит ускорить развитие экономики», - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк возглавит украинскую делегацию на инвестиционном саммите «Украина – США», который пройдет 13 июля в Вашингтоне.