В Украине хотят создать международный арбитраж для решения коммерческих споров

Министерство экономического развития и торговли намерено создать в Украине международный коммерческий арбитраж с привлечением иностранных судей и экспертов для решения бизнес-споров, заявила заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на презентации экономической стратегии Украины в Киеве.

«Идея, которую мы сейчас обговариваем как с юридическими кругами, так и с правительством, - это идея создания в Украине очень высококвалифицированного международного коммерческого арбитража, то есть, того суда, в который будут привлечены как наши арбитры, которые сейчас занимаются коммерческим арбитражем по всему миру - в Лондоне, Гонконге, Амстердаме, так и европейские арбитры. То есть, создать островок европейского коммерческого арбитража, который мог бы стать той первой независимой площадкой европейского уровня судопроизводства в Украине», - сказала она.

По словам Ковалив, арбитраж сможет повысить инвестиционную привлекательность Украины и стать действительно независимым институтом разрешения бизнес-споров в юридическом поле.

«Это один из тех шагов, которые мы предлагаем как быстрые. И для бизнеса, и для наших инвесторов это может стать хорошим сигналом», - отметила замглавы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назвал судебную реформу и эффективную борьбу с коррупцией залогом искоренения существовавших ранее «схем наживы» предыдущей власти в Украине на предпринимателях и частных предприятиях.

Кабинет министров Украины назначил члена Национальной комиссии по регулированию энергетики Юлию Ковалив первым заместителем министра экономического развития и торговли.