В Украине монополизированы 42% рынков – глава АМКУ

Об этом заявил на пресс-конференции глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

«На 47% рынков товары реализуются в условиях конкуренции, около 11% - это рынки естественных монополий, и остальные 42% - это рынки, на которых есть монопольное или олигопольное положение», - сказал он.

По словам Терентьева, за последние 10 лет доля рынков, где товары реализуются на конкурентных условиях, в Украине упала на 12 процентных пунктов.

«Несмотря на то, что Антимонопольный комитет работает и рассматривает ежегодно несколько тысяч дел, в целом уровень монополизации растет», - сказал он, отметив, что в прошлом году ведомство рассмотрело около 4 тыс. дел.

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Глава АМКУ подчеркнул, что самыми монополизированными в Украине являются топливно-энергетический комплекс и рынок транспорта и связи.

Терентьев сообщил, что к средине сентября АМКУ разработает разъяснения порядка калькуляции штрафов. Сам же механизм расчета таких санкций будет установлен после принятия соответствующего законопроекта, который уже зарегистрирован в парламенте. По его словам, в ближайшие три месяца также будет обновлено положение, регулирующее рассмотрение комитетом заявлений о концентрации.

По его словам, кроме пересмотра данного положения, необходимо также проводить разъяснительную работу среди участников рынка относительно процедур рассмотрения таких дел и необходимых документов, которые нужно подавать в комитет, ведь только 4% заявлений о концентрации, которые подаются в АМКУ, содержат всю необходимую для принятия решений информацию.

Как сообщал УНИАН, согласно докладу Терентьева на заседании Национального совета реформ, уровень конкуренции в ТЭК, составляет 28%, в сфере транспорта и связи - 14,8%.

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Компании - члены Американской торговой палаты настаивают на принятии Верховной Радой в ближайшее время трех законопроектов по реформированию антимонопольного законодательства. Это законопроект №2431, касающийся введения методики наложения, расчета и взимания штрафных санкций Антимонопольным комитетом, №2168 относительно внесения изменений в процедуру рассмотрения заявлений на концентрацию и №2102, который обяжет АМКУ публиковать все принятые решения, предоставляя исчерпывающую информацию.