Народный депутат раскритиковала налог на продажу подакцизных товаров

Даже известные активисты борьбы за общественное здоровье не считают налог с розничных продаж подакцизных товаров эффективным инструментом.

Так, народный депутат Анна Гопко в своем комментарии в социальной сети Facebook в частности отметила, что правительство ввело этот налог вопреки ее обращением.

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"Поправка №27, которой я предлагала не вводить новый акцизный налог с розничной торговли алкоголем, пивом и табаком, к сожалению, не была учтена. Когда правительство, вопреки моим обращением, ввело новый акцизный налог с розничной торговли, я была вынуждена отозвать законопроект №1488 (относительно платы за лицензию на торговлю алкоголем. - УНИАН) – именно для того, чтобы в условиях введения нового налога не увеличивать фискальную нагрузку на бизнес", – заявила Анна Гопко.

За отмену налога на продажу подакцизных товаров выступил председатель правления Центра «Жизнь», эксперт Альянса по выполнению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Андрей Скипальский.

"С самого начала мы говорили, что налог на продажу подакцизных товаров противоречит евроинтеграционному курсу – его нет ни в одной европейской директиве. К тому же крайне сложное администрирование данного налога. Ведь часто продают сигареты без кассовых аппаратов и поэтому сложно вычислить налог. Мы считаем, что это был неправильный шаг", – уверен Андрей Скипальский.

Эксперты в частности критикуют налог на розничную продажу подакцизных товаров за его противоречие законодательству Евросоюза – в т.ч. Директиве Совета ЕС 2008/118/ЕЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, за пять месяцев 2015 г. уплачено налога с розничных продаж подакцизных товаров на 2,5 млрд. грн.

При этом 52% поступлений этого налога обеспечили продажи горюче-смазочных материалов. Что касается остальных подакцизных товаров, в частности, по алкогольным напиткам, пиву и табачным изделиям – по ним поступления крайне незначительны.

Как обращают внимание эксперты, эта статистика резко контрастирует с данными по поступлениям от обычного акциза – где больше половины поступлений обеспечивает акциз с табачных изделий. Причем, если с табачных изделий поступления от акцизов с начала 2015 г. выросли почти на 1 млрд. грн., то в розничном налоге с этой же товарной группы цифры поступлений и динамика в разы хуже. Эксперты связывают это с массовыми нарушениями при уплате розничного налога – при продаже табачных и алкогольных изделий.

Налог с розничных продаж подакцизных товаров был введен с начала 2015 г. законом Украины №71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно налоговой реформы».