Число бедных в России достигло критической отметки – 22 миллиона человек

"К сожалению, прогнозы оправдываются: по официальной статистике, численность бедных достигла 22 млн человек. Это критично", - сказала Голодец в эфире телеканала "Россия 24", передает Русская служба Би-би-си.

Ранее Росстат сообщал, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2015 года увеличилась на 3,1 млн человек по сравнению с прошлым годом и составила 22,9 млн человек.

Рост уровня бедности в этом году, по данным российских властей, обусловлен значительным увеличением размера прожиточного минимума в результате высокой инфляции.

По сравнению с прошлым годом, прожиточный минимум в России, согласно данным Росстата, в первом квартале 2015 года увеличился до 9 тыс. 662 рублей на человека в месяц с 7 тыс. 688 рублей.

Читайте такжеРоссия находится в полноценном кризисе, уровень жизни населения падает - Кудрин

Российское министерство финансов ранее предлагало сократить индексацию социальных выплат в стране для экономии бюджетных средств. Правительство поддержало эту инициативу, однако Ольга Голодец настаивала на индексации соцвыплат в полном объеме.