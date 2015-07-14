Украина совместно с США создаст дорожную карту по повышению инвестпривлекательности

Украина совместно с США создаст дорожную карту по повышению инвестиционной привлекательности, ход выполнения которой будет проверен в октябре, заявила министр торговли США Пенни Прицкер на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

«Премьер-министр (Арсений Яценюк - УНИАН) и я утром договорились о том, что мы вместе создадим дорожную карту из целей, которых мы хотим достигнуть», - сказала она.

По словам Прицкер, ход выполнения Украиной дорожной карты и необходимых реформ будет проанализирован американской стороной в октябре.

«Я буду в Киеве в октябре, и это будет возможностью для меня и премьер-министра (Яценюка - УНИАН) оценить, где мы находимся, оценить все достижения и, что важно для всех присутствующих, публично отпраздновать весь прогресс, который вы совершите. Если вы считаете это вызовом, то, пожалуйста, считайте», - подчеркнула министр торговли США.

Читайте такжеЯценюк в Вашингтоне призвал кредиторов принять предложение Украины

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк в ходе инвестиционной конференции Украина - США призвал американский бизнес участвовать в приватизации украинских предприятий.

По словам премьера, Украина нуждается в приходе инвесторов, которые смогут принести лучший опыт корпоративного управления и прозрачных правил ведения бизнеса.