Американские таможенники поделятся опытом работы с украинскими коллегами - председатель ГФС

Об этом председатель ГФС Роман Насиров сообщил сегодня, 15 июля, во время пресс-конференции в Киевской городской таможне, сообщает пресс-служба ГФС.

«Вчера я встречался с руководством американской таможни и пограничной службы, которые уже оказывают нам техническую помощь. Мы договорились, что в течение следующих двух месяцев от американской стороны приедут таможенники, которые будут работать в Киевской и Одесской таможнях по обмену опытом. Думаю, что это будет очень важным и полезным для нас», – подчеркнул Роман Насиров.

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По его словам, сегодня наблюдается значительный интерес США к Украине, к тем реформам, которые сейчас проводятся в нашем государстве. Это как нельзя лучше показал первый Американо-украинский бизнес-форум, на котором потенциальным американским инвесторам было презентовано украинскую налоговую реформу.

«Американо-украинский бизнес-форум очень большое событие. Мы планируем проводить такие мероприятия в европейских, а затем и в азиатских странах. Украине уделяется очень много внимания, тем реформам, которые мы сегодня проводим. Для реализации этих реформ мы совершаем важные шаги. Одним из них является назначение на Киевскую городскую таможню нового руководителя, который должен справиться с теми проблемами, которые существовали (мы их не скрываем), и перестроить работу так, чтобы это была действительно хорошая сервисная функция для компаний, которые растаможивают товары в городе Киеве», – отметил председатель ГФС.

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Кроме того, особое внимание новое руководство Киевской городской таможни должно уделить вопросу борьбы с коррупцией.

Председатель ГФС Роман Насиров также призвал руководителя Киевской городской таможни к активной работе по совершенствованию работы таможни и заверил в своей поддержке действенных шагов и наработок в этом направлении.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Украины обсуждает вопрос передачи управления таможенной службой на аутсорсинг иностранной компании. Министр финансов Наталья Яресько в ближайшее время представит Кабинету министров реформу Государственной фискальной службы, подразделением которой является таможня.