РФ хочет спасти туризм в оккупированном Крыму за счет паломников-мусульман

Россия намерена привлечь в оккупированный Крым за счет паломнических туров около 20 млн мусульман, сообщил нелегитимный заместитель министра курортов и туризма полуострова Рустем Тагаров, передают "Новости Крыма".

Он отметил, что ведомство отдельное внимание уделяет развитию паломнических туров. По его мнению, перспективы развития данного направления огромны. «Только в рамках одной конфессии такой тур способен привлечь мусульман со всей России, которых насчитывается около 20 миллионов, а также паломников из-за рубежа», – добавил Тагаров.

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Ранее Тагаров заявлял, что представители исламского духовенства из стран СНГ уже заинтересовались крымскими маршрутами для верующих.