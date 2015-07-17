Яценюк настаивает на сокращении Фискальной службы вдвое

Количество работников Государственной фискальной службы должно быть сокращено вдвое, а оставшимся сотрудникам должна быть соответственно увеличена оплата труда.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы хотим провести полную и всеобъемлющую реформу налоговой администрации. Думаю, что лучший путь - в первую очередь сократить Государственную фискальную службу вдвое и увеличить соответственно заработные платы», - сказал он.

Кроме того, премьер высказал намерения максимально минимизировать контакты между плательщиками налогов и налоговой администраций путем внедрения электронного правительства в налоговой системе.

«Меньше общаешься с налоговиком - меньше платишь взяток, через интернет взяток не передашь», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, в ходе презентации реформы Государственной фискальной службы, глава ведомства Роман Насиров сообщил, что в рамках реформы планируется увеличить количество заместителей главы ведомства с двух до пяти, в соответствии с количеством направлений работы службы, а также сократить штат на 30% благодаря внедрению электронных сервисов.

Подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.