Парламент ввел штрафы и конфискацию за незаконную перевозку товаров в зоне АТО

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции» (№ 2109а), внесенный президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 312 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятыми изменениями дополняется Закон "О борьбе с терроризмом" статьей 141 «Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Предусматривается, что перемещение товаров в район или из района проведения АТО осуществляется в порядке, который устанавливается Кабинетом министров по представлению Службы безопасности Украины.

Лица, виновные в нарушении этого порядка, несут ответственность согласно закону.

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Также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, который дополняется статьей 2043 «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Статьей предусмотрено, что нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО влечет за собой наложение штрафа на лиц, перемещающих такие товары, в размере от 10 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушения, влекут за собой наложение штрафа на лиц, перемещающих такие товары, в размере от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией таких товаров.

Закон вступает в силу через 14 дней со дня его опубликования.

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Кабинет министров в течение 14 дней после опубликования закона должен утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО; привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом; обеспечить приведение актов министерств, других центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом.