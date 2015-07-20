Яценюк призвал коалицию проголосовать за новый Трудовой кодекс

Премьер-министр Арсений Яценюк призвал парламентскую коалицию поддержать проект нового Трудового кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил в ходе заседания коллегии Министерства социальной политики.

«Коалиция должна поддержать совместно наработанный Трудовой кодекс», - сказал премьер.

Он отметил, что проект нового Трудового кодекса был принят парламентом в первом чтении, однако до сих пор не был принят в целом.

Яценюк также подчеркнул, что в Украине не сможет развиваться современный рынок труда до тех пор, пока в стране будет действовать система трудоустройства Советского Союза.

«Как мы можем иметь новый рынок труда, имея советскую систему трудоустройства?», - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Павел Розенко выразил надежду, что Верховная Рада примет зарегистрированный в парламенте в конце 2014 года проект Трудового кодекса в целом до конца этого года.

Проект Трудового кодекса был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2014 года под номером 1658. Как отмечается в пояснительной записке, Трудовой кодекс призван привести законодательство Украины в трудовой сфере в соответствие с европейскими стандартами и реалиями современности. Действующий в Украине Кодекс законов о труде (КЗоТ) принят 10 декабря 1971 года и вступил в силу с 1 июня 1972 года.