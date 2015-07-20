Яценюк призвал Минсоцполитики разработать законопроект о Национальном агентстве занятости
Премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики разработать и направить на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании Национального агентства занятости, которое будет создано в рамках реформирования Государственной службы занятости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в ходе заседания коллегии Минсоцполитики в понедельник.
«На заседании правительства законопроект о создании Национального агентства занятости должен быть внесен», - сказал Яценюк, добавив, что документ должен быть разработан при участии Международной организации труда и украинских бизнес-ассоциаций.
При этом Яценюк выразил надежду, что законопроект о создании Национального агентства занятости будет принят на очередной или внеочередной сессии Верховной Рады.
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«Чтобы коротко резюмировать – вы должны быть не бюрократической государственной структурой, а вы должны быть фактически HR-компанией», - добавил премьер-министр.
Присутствующий на заседании министр социальной политики Павел Розенко выразил надежду, что с 1 января 2016 года Национальное агентство занятости уже начнет свою работу.
При этом он отметил, что данное ведомство должно будет прогнозировать ситуации на рынке занятости, решать текущие и стратегические проблемы трудоустройства и эффективно использовать выделяемые ресурсы.
Как сообщал УНИАН, ранее Розенко заявлял, что Национальное агентство занятости должно заработать в Украине до конца текущего года.