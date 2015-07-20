В Украине создадут электронный реестр льготников без "мертвых душ"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в ходе заседания коллегии Минсоцполитики.

«Вы знаете, что у нас есть «мертвые души». Это «мертвые души» по пенсиям, льготам и субсидиям. Павел Валерьевич (Розенко, министр социальной политики - УНИАН), другого варианта, как создание единой системы реестров всех пенсионеров-льготников (то есть свести всё вместе, иметь одну единую электронную систему), нет. Под это нам дадут деньги», - сказал Яценюк.

В свою очередь присутствующий на заседании министр социальной политики Павел Розенко отметил, что деньги на создание единого электронного реестра льготников уже есть.

При этом Яценюк заявил, что такой шаг Минсоцполитики позволит сэкономить средства государственного бюджета.

Читайте такжеВ Кабмине обещают сохранить бесплатный проезд для льготников

«Тот, кто не должен получать льготу, сегодня вытягивает ее из кармана того, кто должен эту льготу получать. Это несправедливо», - сказал премьер.

Он поручил обратиться в НКРЭ с требованием «безотлагательно наладить обмен информацией с лицензиатами - частными и коммунальными компаниями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги и услуги по энергообеспечению».

«Те, кто непосредственно должны быть заинтересованы в получении денег - не в расчете людей, а в правильном начислении, - это частные и коммунальные энергетические компании, медлят с предоставлением информации. Это неприемлемо», - сказал Яценюк.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением от 4 июня 2015 года установил новый порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного дохода семьи. Льготы распространяются на оплату за пользование жильем, коммунальные услуги, сжиженный газ, топливо и телефон.