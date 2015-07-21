Фискальная служба сменила руководителя Херсонской таможни

Согласно сообщению, Гордиенко с сегодняшнего дня приступил к выполнению своих обязанностей.

«Действия ГФС максимально направлены на противодействие схемам и коррупции на таможенных постах. В связи с чем проходят кадровые изменения руководства таможен во всех регионах Украины», - отмечается в сообщении.

ГФС подчеркнула, что руководство Херсонской таможни безотлагательно должно обеспечить полный контроль на контрольно-пропускных пунктах с временно аннексированным Крымом и полностью восстановить координацию с пограничниками и СБУ.

Как сообщал УНИАН, по словам главы ГФС Романа Насирова, Фискальная служба уже сменила 60% состава руководства украинской таможни.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому руководству Государственной фискальной службы, назначенному 5 мая, сменить всех руководителей региональных органов ГФС.

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В середине июля ГФС отстранила от исполнения обязанностей весь руководящий состав Закарпатской таможни для проведения служебной проверки фактов коррупции на таможне.