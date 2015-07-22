Кризис захлестнул большинство моногородов России, а денег на их поддержку нет
14:04, 22 июля 2015Разное
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Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
REUTERS
Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал кризис в большинстве моногородов страны, передает «Газеты.Ru».
По его словам, стабильная экономическая ситуация фиксируется менее чем в четверти российских моногородов.
«Лишь у 71 моногорода экономическую ситуацию можно назвать стабильной, по остальным - она неустойчивая», — заявил Медведев.
Читайте такжеВ России готовятся к введению продуктовых карточекВ настоящий момент в России насчитывается 319 моногородов, в которых проживают 14 млн человек.
Между тем, Медведев признал, что денег на поддержку всех моногородов у правительства нет.
«Денег на все моногорода, оказавшиеся в кризисной категории, нет», — сказал он.
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