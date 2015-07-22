Кризис захлестнул большинство моногородов России, а денег на их поддержку нет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал кризис в большинстве моногородов страны, передает «Газеты.Ru».

По его словам, стабильная экономическая ситуация фиксируется менее чем в четверти российских моногородов.

«Лишь у 71 моногорода экономическую ситуацию можно назвать стабильной, по остальным - она неустойчивая», — заявил Медведев.

Читайте такжеВ России готовятся к введению продуктовых карточекВ настоящий момент в России насчитывается 319 моногородов, в которых проживают 14 млн человек.

Между тем, Медведев признал, что денег на поддержку всех моногородов у правительства нет.

«Денег на все моногорода, оказавшиеся в кризисной категории, нет», — сказал он.