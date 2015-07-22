Профилактика и пропаганда безопасных условий труда

Одним из действенных и эффективных мер профилактики несчастных случаев является процесс их расследования, - утверждают в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

Цель каждого расследования того или иного страхового несчастного случая, заключается в определении причин, которые привели к травматизму или профзаболеванию. А второе задание комиссии, которая проводит расследование - предупредить подобные случаи травматизма на предприятиях в дальнейшем.

Представители рабочих органов исполнительной дирекции Фонда регулярно принимают участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на предприятиях.

Лишь в первом квартале 2015 года каждый страховой эксперт Фонда принял участие в расследовании 2-3 несчастных случаев в месяц. Наибольшая нагрузка на страховых экспертов легла в Днепропетровской, Львовской области и в городе Киеве. Так, по факту участия этих областей в расследованиях было составлено 307 актов формы Н-1, которые говорят о том, что несчастный случай действительно связан с производством.

Разбираясь в причинах высокого травматизма, страховые эксперты по охране труда выявили 901 нарушение законодательства об охране труда. Ими было составлено 122 протокола об административных правонарушениях за несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве, что говорит о халатном отношении работодателей к вопросам охраны труда и о желании умолчать факт несчастного случая или же вывести его из категории производственного травматизма.

С такими работодателями регулярно проводятся консультации и разъяснительная работа относительно ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Поскольку пропаганда безопасных и безвредных условий труда занимает одно из важных мест в профилактической работе Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, страховые эксперты регулярно принимают участие в круглых столах, семинарах, совещаниях, где обсуждаются вопросы организации безопасных условий труда на предприятиях страны.