Одесская таможня получила нового руководителя
В мае Государственная фискальная служба отстранила от исполнения обязанностей руководство Одесской таможни
Государственная фискальная служба Украины назначила руководителем Одесской таможни Владислава Ракшу, сообщила пресс-служба управления ГФС в Одесской области.
«Согласно приказу Государственной фискальной службы Украины от 22.07.2015, исполнение обязанностей начальника Одесской таможни ГФС возложено на главного государственного инспектора отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста «Измаил» Одесской таможни ГФС Ракшу Владислава Викторовича», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в мае Государственная фискальная служба отстранила от исполнения обязанностей руководство Одесской таможни.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил новому руководству Государственной фискальной службы, назначенному 5 мая, сменить всех руководителей региональных органов ГФС.